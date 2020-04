Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Stadt und Landkreis weniger Corona-Patienten

Die Zahl der akut erkrankten Covid-19-Patienten ist am Mittwoch in Stadt und Kreis gesunken. Noch 30 von insgesamt 129 seit Anfang März infizierten Menschen gelten in Weimar (6) und im Weimarer Land (24) noch als akut krank. Genesen sind 94 (55/40). Im Weimarer Land wird noch ein Patient stationär behandelt, in Weimar gibt es keinen Corona-Patienten mehr im Klinikum.



Den Großteil der 24 akut Kranken im Landkreis machen weiterhin 17 Bewohner des Wohnbereichs 4 im Pflegeheim Ettersburg aus. Ein Bewohner wird stationär behandelt.

Unter 100 gesunken ist in Weimar die Zahl der Menschen in Quarantäne. Elf weitere Personen dürfen sich wieder außerhalb ihrer Wohnung bewegen. Damit gibt es in der noch 90 Menschen in strenger häuslicher Isolation. Im Weimarer Land waren es am Mittwoch noch 18. Allerdings befinden sich im Landkreis noch 32 Reiserückkehrer in häuslicher Absonderung.