In Streitfällen „Schlichten statt Richten“

Unter dem Motto „Schlichten statt Richten“ sucht die Stadt Weimar Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich als Schiedspersonen einbringen möchten. Als solche versuchen diese, miteinander streitende Personen oder Parteien dazu zu bewegen, aufeinander zuzugehen und sich gütlich zu einigen. Das Betätigungsfeld von Schiedspersonen umfasst dabei zivilrechtliche Auseinandersetzungen, beispielsweise wenn der herüberhängende Zweig aus Nachbars Garten stört, sowie strafrechtliche Streitigkeiten. Die gesetzliche Grundlage ist das Thüringer Schiedsstellengesetz. Die Schiedsperson soll nicht jünger als 25 Jahre und nicht älter als 70 Jahre sein. Sie muss zwingend in Weimar wohnen. Die Wahl durch den Stadtrat erfolgt für 5 Jahre. Die Stadt Weimar mit ihren Ortsteilen ist in vier Schiedsbezirke eingeteilt. Ihr nötiges Fachwissen eignet sich die Schiedsperson in Einführungs- und Fortbildungslehrgängen an. Interessierte richten ihre Anmeldung an die Stadtverwaltung Weimar, Abteilung für Rechtsangelegenheiten Schwanseestraße 17, 99423 Weimar. Bei Fragen steht die Rechtsabteilung unter 03643/732285 oder rechtsangelegenheiten@stadtweimar.de zur Verfügung.