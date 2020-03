Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Weimar beginnt die Zeit der starken Einschränkungen

Mit diesem Montag, dem 16. März 2020, beginnt eine besondere Zeit in Weimar und im Weimarer Land. Die Kindergärten, Schulen und Horte sind geschlossen. In Weimar gilt das zugleich für alle anderen Bildungseinrichtungen.

Das Gesundheitsamt der Stadt Weimar hatte am Wochenende eine zweite Infektion mit dem Corona-Virus für die Stadt bestätigt. Ein Österreich-Rückkehrer, der am Freitag getestet wurde, erhielt am Sonnabend mit dem Laborergebnis die Gewissheit über die Infektion.

Mit Stand von Sonntagabend befanden sich 178 Personen in häuslicher Isolation. Erneut meldeten sich zahlreiche Rückkehrer aus neu definierten Risiko-Gebieten. In den meisten Fällen gingen sie in vorsorgliche Isolation. Da nun auch im Landkreis eine Erkrankung aktenkundig ist, sieht sich Oberbürgermeister Peter Kleine in den drastischen Schritten der Stadt bestätigt.

„Es ist angesichts der auch in Thüringen deutlich steigenden Infizierten-Zahlen die richtige Entscheidung. Wir haben lange genug auf sinnvolle und klare Entscheidungen des Freistaates gewartet und schließlich selbst entschieden“, betonte der OB. Wichtig sei, dass jeder Einzelne „vorübergehend die sozialen Kontakte soweit wie möglich einschränkt, um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Ich bitte alle Eltern daher eindringlich, auf die Einrichtung improvisierter Kitas zu verzichten. Dies würde dem Sinn der Schließungsmaßnahmen zuwiderlaufen.“

Die Stadtverwaltung hat zudem darauf hingewiesen, dass die Allgemeinverfügung der Stadt zur Schließung von Schulen, Kitas und Horten ab Montag vollumfänglich ihre Gültigkeit für Weimar behält, auch wenn der Freistaat spätere Schließtermine angesetzt hat. „Es bleibt dabei, dass wir die Kinder in Weimar bereits ab Montag nach Hause schicken“, so Kleine.

Die zweite Allgemeinverfügung für Weimar zur Untersagung von sämtlichen organisierten Veranstaltungen hat die Stadt am Wochenende noch einmal präzisiert. Sie gelte auch für Stadtführungen, Kutschfahrten, touristische Stadtrundfahrten sowie für den kompletten Museumsbetrieb. Zudem sei die Aufzählung nicht als abschließend zu betrachten.

Ab Montag besteht in Weimar für freiwillige ehrenamtliche Helfer die Möglichkeit zur Vermittlung von Hilfstätigkeiten, um Personen in Isolation zu unterstützen, etwa durch das Erledigen von Einkäufen. Die Interessierten können sich unter protokoll@stadtweimar.de oder Telefon 762 603 melden.

