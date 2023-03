Diese Aufnahme entstand 2019 bei der Oldie Night mit „The New Old Faces“.

In Weimar steigt die 15. Oldie Night mit „The New Old Faces“

Weimar. Party mit Hits aus den 1950er- bis 1970er-Jahren steigt am 24. März im Mon Ami auf dem Goetheplatz.

Zur nunmehr 15. Oldie Night ruft die Band „The New Old Faces“ am Freitag, 24. März, ab 20 Uhr ins Mon Ami. Die Gruppe spielt Musik von den 1950er- bis 1970er-Jahren, darunter Titel von den Beatles, Rolling Stones, Kinks, Animals oder CCR. Die Band „The New Old Faces“ will einmal mehr den Saal zum Kochen bringen und dafür sorgen, dass kein Tanzbein mehr stillsteht.

Die Band spielt in der Besetzung Peter „Pelle“ Zellmann (Gesang, Jazzophone, Rasseln), Wolfgang „Lori“ Lorenz (Gitarre, Gesang), Ralph „Ralle“ Paetzold (Gitarre), Ralf „Pater“ Sterzl (Keyboard, Gesang), Karl August „Charly“ Beese (Schlagzeug) und Joachim „Jojo“ Wolf (Bass, Gesang).

Der Eintritt für den Abend kostet 12,50 Euro.