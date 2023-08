In Weimars Stadtbussen jetzt Geschichte: Einstieg nur beim Fahrer

Weimar. Fahrgäste in Weimars ÖPNV können seit dem 1. August eine ganz neue Auswahl treffen. Worum es geht:

Über Jahrzehnte war es – wie bereits zu DDR-Zeiten üblich – strikt verboten. Aber seit dem 1. August dürfen Fahrgäste der Weimarer Stadtbuslinien alle Türen zum Einstieg nutzen. Das wurde vereinzelt auch gleich am ersten Tag wie hier an der Haltestelle auf dem Goetheplatz praktiziert. Zuvor mussten alle Fahrgäste – bis auf solche beispielsweise mit Rollstuhl oder Kinderwagen – an der vorderen Tür die Fahrer mit gezücktem Fahrausweis passieren, was nicht selten zu Schlangen geführt hat. Dementsprechend verspricht sich die Stadtwirtschaft Weimar von der Lockerung, dass die Stadtbusse nunmehr kürzer an den Haltstellen stehen und (noch) pünktlicher werden. Das Unternehmen kündigte im Gegenzug einen vermehrten Einsatz von Kontrolleuren in den Bussen an.