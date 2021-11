Infizierten-Zahl in Weimar nähert sich der 500

Weimar. 70 neue Corona-Fälle kamen bis Freitagvormittag in der Kulturstadt hinzu.

70 neue Infektionen binnen 24 Stunden haben den Corona-Inzidenzwert für die Kulturstadt auf 520,75 ansteigen lassen. Wie das Weimarer Gesundheitsamt mitteilte, ist der Ansteckungsweg in 54 Fällen noch nicht ermittelt, in zweien lässt er sich nicht klären. Elf positiv Getestete infizierten sich in der Familie, zwei am Arbeitsplatz, einer im Freundeskreis. Insgesamt sind damit aktuell 489 Infizierte in Weimar und den Ortsteilen registriert. Ein Todesfall mit Covid-19 kam hinzu, außerdem wurden drei Patienten neu in stationäre Behandlung aufgenommen, womit die Hospitalisierungs-Inzidenz auf nunmehr 3,07 anstieg. Von 974 Schnelltests in den städtischen Zentren am Donnerstag waren 8 positiv auf das Virus.