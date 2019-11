Eltern von Weimarer Viertklässlern, deren Schulweg an die Pestalozzi-Regelschule führen soll, können sich am Montag vor Ort informieren.

Info-Abend der Weimarer Pestalozzi-Regelschule

Eine Informationsveranstaltung für Eltern aller Viertklässler an Weimarer Grundschulen bietet die Pestalozzi-Regelschule (Gutenbergstr. 32) am Montag, 18. November, an. Die Schulleiterin und die Beratungslehrer geben ab 17.30 Uhr Auskunft über die Schullaufbahnen und Schulabschlüsse sowie Unterrichtsfächer, Arbeitsgemeinschaften und Fördermöglichkeiten. Sie informieren ferner über das Profil der „Pesta“ und beantworten individuelle Fragen.