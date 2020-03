Die Anwohner im Korridor der neuen Stromtrasse sind aufgerufen, ihre Meinungen und Anregungen in die Planung einzubringen.

Info-Tour zur neuen Stromtrasse durch den Nordkreis

Seine angekündigte Info-Tour zum Bau einer neuen 380-kV-Stromtrasse durch das Weimarer Land setzt der Netzbetreiber 50Hertz vom 16. bis 18. März in die Tat um. Vier Stationen sind für das „Dialog-Mobil“ vorgesehen: Darnstedt, Buttelstedt, Berlstedt und Vieselbach. Interessierte sollen die Chance bekommen, sich über das Projekt und den aktuellen Verfahrensstand zu informieren sowie ihre Hinweise und Anregungen zu hinterlegen, damit 50Hertz diese in den weiteren Planungen berücksichtigen kann.

Der grobe Trassenverlauf der Freileitung, die in Pulgar südlich von Leipzig beginnt und bis zum Umspannwerk Vieselbach verläuft, steht für das Weimarer Land seit Dezember fest: ein Korridor, der sich jeweils 500 Meter links und rechts der bestehenden Leitungen erstreckt. Die bisherige Stromtrasse, die den gestiegenen Erfordernissen durch den Ausbau erneuerbarer Energien nicht mehr genügt, wird danach demontiert. 50Hertz will demnächst einen Planfeststellungsbeschluss beantragen – im folgenden Verfahren werden die genauen Standorte der Masten und damit der Leitungsverlauf festgelegt. Betroffen sind im Weimarer Land die Orte Rohrbach, Weiden, Daasdorf bei Buttelstedt, der Südzipfel von Buttelstedt, Ramsla, Stedten am Ettersberg, Ottmannshausen und Hottelstedt.

Darnstedt: Montag, 16. März, 14.30 bis 17 Uhr vor dem Haus des Heimatvereins Zu den Solequellen. Buttelstedt: Dienstag, 17. März, 9 bis 11.30 Uhr auf dem Marktplatz. Berlstedt: Dienstag, 17. März, 14.30 bis 17 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz. Vieselbach: Mittwoch, 18. März, 9 bis 11.30 Uhr vor dem Gemeindehaus, Rathausplatz 1.