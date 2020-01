Weimar. Stadt und Investor stellen Interessierten am 3. Februar das Vorhaben und die Terminplanung vor. Erschließungsbeginn in diesem Frühjahr geplant.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Infoabend zum großen Bauen am alten Schlachthof

Mit bauvorbereitenden Maßnahmen in enger Abstimmung mit der Stadt sowie einer gemeinsamen Informationsveranstaltung mit dem Investor BPD Immobilien kündigt sich das große Bauvorhaben am alten Schlachthof an. Im Vorfeld müssen laut BPD geschätzt drei Tonnen illegal abgelagerter Müll und Schrott fachgerecht entsorgt sowie Grünschnitt auf allen zu bebauenden oder zu bearbeitenden Flächen vorgenommen werden. Zuerst werde die Bestandshalde an der Eduard-Rosenthal-Straße vom Gestrüpp befreit. Zudem werden im östlichen Baufeldbereich alle Zäune entfernt. Betonteile sollen der Verwertung, Metallbauteile der Entsorgung zugeführt werden. Darüber hinaus entstehe zur Absicherung auch ein Bauzaun entlang des westlichen Parkplatzes und vor dem Westflügel der Arbeitsagentur. Zeitgleich mit der Bauvorbereitung werde ein umfangreiches Beweissicherungsverfahren in Zusammenarbeit mit dem TÜV Süd durchgeführt. Darüber will der Investor die Anwohner schriftlich informieren.

Die Erschließung soll im Frühjahr starten. Stadt und Investor stellen Interessierten am 3. Februar das Vorhaben sowie Terminabläufe vor.

Montag, 3. Februar, 19 Uhr; Verwaltungsgebäude, Schlachthofstraße 4