Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Informationen zu Bauvorhaben nur schriftlich

Ohne die obligatorischen Anliegerversammlungen müssen wegen der Pandemie-Prävention die nächsten großen Bauvorhaben in Weimar auskommen. Über Anlieger- und Verkehrsbeeinträchtigungen könne die Stadtverwaltung derzeit allein auf schriftlichem Weg und über die Presse informieren, kündigte die Beigeordnete Claudia Kolb an. In Weimar steht im Mai beispielsweise der Erschließungsbeginn auf dem ehemaligen Schlachthofgelände an. Es folge danach der zweite Bauabschnitt auf der Carl-von-Ossietzky-Straße (östlich der Ebertstraße) und Ende Juni schließlich der Baubeginn für die Sanierung und die Umgestaltung des Sophienstiftsplatzes.