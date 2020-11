Infotag in Belvedere im Online-Format

Nur online können Interessierte am Samstag, dem 21. November, am diesjährigen Informationstag des Musikgymnasiums Belvedere teilnehmen.

Komplett auf eine Online-Variante hat das Musikgymnasium Schloss Belvedere seinen Informationstag am 21. November umgestellt. Dabei gibt es am Samstag direkte Gesprächsmöglichkeiten per Telefon sowie Videokonferenzen.

So können Interessierte von 11 bis 15 Uhr Uhr im Halbstundentakt mit Vertretern des Hochbegabtenzentrums der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ sprechen. Bereit steht dafür eingangs der Schulleiter Gerold Herzog. Es folgen der Künstlerische Leiter Joan Pagès Valls (11.30 Uhr), die Fachschaft Fremdsprachen (12 Uhr), jene für Musiktheorie/Gehörbildung (12.30 Uhr), die Oberstufenleiterin Antje Krug (13 Uhr), die Internatsleiterin Kathrin Hilpert (13.30 Uhr), die Schülervertretung (14 Uhr) sowie die Elternsprecher Tobias Schneegans und Manuela Schütz (14.30 Uhr).

Kontakt zu Belvederer Musikhochschul-Dozenten können Interessierte unter www.musikgymnasium-belvedere.de/lehrer.html knüpfen. Darüber hinaus gibt es auf der Webseite Konzert-Videomitschnitte, Fotos und viele Informationen über das Musikgymnasium. Für die Online-Angebote werden die Zugangsdaten am 21. November ab 10.30 Uhr freigeschaltet.

Der „Tag der offenen Tür“ soll nach jetzigen Plänen am, 9. Januar stattfinden.

Zugangsinformationen auf www.musikgymnasium-belvedere.de/pdf/infotag.pdf