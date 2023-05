Initiative „Welt ohne Waffen“ lädt auf Weimars Goetheplatz

Weimar. Zum Europa-Tag soll es am Dienstag eine Veranstaltung mit Redebeiträgen und Musik geben.

Die Initiative „Welt ohne Waffen“ lädt zum Europa-Tag an diesem Dienstag, 9. Mai auf den Weimarer Goetheplatz ein. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine rücke die Gefahr eines Weltkrieges immer näher, so die Initiative in einer Pressemitteilung. „Wir wünschen uns, die Europäische Union möge ihre wirtschaftliche und politische Macht sowie all ihre diplomatischen Möglichkeiten dazu nutzen, das schreckliche Leid, Tod und Zerstörung in der Ukraine schnellstens zu beenden“, heißt es weiter dazu.

Bei der Veranstaltung sprechen am Dienstag ab 16 Uhr Daniel Gaede, Tanja Tauer und Katja Weber. Frieder W. Bergner spielt Posaune. Geplant ist die Kundgebung unter der Frage „Welche Rolle spielt die EU in Bezug auf Weltsicherheit und Frieden?“ bis 18 Uhr.