Innenstadtverein baut Lastenrad-System auf

Es gibt sie immer häufiger im Stadtbild – Lastenräder als private Transportmittel oder als Firmenfahrzeuge. Der Weimarer Innenstadtverein will jetzt ein erstes öffentliches Lastenrad-Verleihsystem in Weimar aufbauen. Beginnen wird der Verein mit drei elektrisch unterstützten Lasten-Rädern. Dafür wurde eine Förderung bei der Thüringer Aufbaubank beantragt und auch konkret in Aussicht gestellt.

Angeschafft wird beispielsweise ein Lastenrad mit drei Rädern für den Transport von Rollstühlen. Für diese Bauart soll es eine Kooperation mit dem Lebenshilfe-Werk geben, wobei weitere Nutzer nicht ausgeschlossen sind. Ein weiteres Lastenrad soll einen Transportkasten besitzen, das dritte einen Lastenrahmen zum Transport von stapelbaren Gütern.

Der Verein will sich beim Verleih ein Beispiel am Erfurter „Ella“-System nehmen, das eine kostenfreie Ausleihe von Lastenrädern an verschiedenen Orten in der Innenstadt ermöglicht. Zum Aufbau des Systems arbeitet der Verein mit Sönke von der Ahe (Fridays for Future Weimar) zusammen. Der Innenstadtverein übernimmt die rechtliche Trägerschaft. Für Mitglieder des Innenstadtvereins werden zudem Werbeflächen an den Lastenrädern angeboten.

Platziert werden die Räder an verschiedenen zentralen Plätzen in der Stadt. Dafür sucht der Verein nach passenden Läden, Gaststätten oder Werkstätten, bei denen die Räder nachts untergestellt werden können und wo am Tage die Schlüssel ausgegeben und wieder in Empfang genommen werden. Dabei will der Vereinsvorstand auch Kontakt zu Weimars Fahrradwerkstätten suchen.

Den Nutzern sollen die Lastenräder kostenfrei zur Verfügung stehen, Spenden aber nicht zurückgewiesen werden. Ein Onlinebuchungssystem werde es ermöglichen, die Räder bis 50 Minuten vor der Nutzung zu reservieren, hieß es jüngst in der Mitgliederversammlung des Vereins.

Das Lastenrad-System des Innenstadtvereins soll noch in diesem Jahr nutzbar sein.