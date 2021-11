Simone Wild, Präsidentin des Inner Wheel Clubs Weimar, begrüßt Paul Andreas Freyer, Vorsitzender des Falk-Vereins, zum Clubtreffen.

Inner Wheel Club unterstützt Weimars Falkverein

Weimar. Der Inner Wheel Club Weimar unterstützt den Johannes-Falk-Verein mit einem Konzert

Zur Unterstützung des Johannes-Falk-Vereins veranstaltet der Inner Wheel Club Weimar am Samstag, 4. Dezember, ab 16 Uhr ein Benefizkonzert in der Jakobskirche. Der Kirchenmusikdirektor Martin Meier aus Jena spielt dabei Adventsmusik. Unter Beachtung der Coronabestimmungen soll das Konzert bei Punsch und Plätzchen ausklingen.

Anregen ließ sich der Inner Wheel Club Weimar dazu vom Falk-Vereinsvorsitzenden. Der Journalist und Moderator Paul Andreas Freyer hielt einen Vortrag über Johannes Falk und den Verein. „Es war uns eine besondere Ehre, den Vorsitzenden der Johannes-Falk-Vereins und einen hervorragenden Kenner dieser Persönlichkeit in unserem Club begrüßen zu können“, freute sich Simone Wild, Präsidentin des Inner Wheel Clubs Weimar.

So erfuhren die Vereinsmitglieder, dass der Falk-Verein Stadtrandfreizeiten für Kinder aus sozial schwachen Familien, unbürokratische Hilfe sowie Musik- und Schulprojekte organisiert. „Hoffentlich findet der Falk-Verein auch in diesem Jahr zahlreiche Spender, die vielen Menschen eine schöne Weihnacht bei Sophie ermöglichen“, hofft Simone Wild.

Karten für das Adventskonzert (10 Euro) sind im Kirchenladen am Herderplatz oder über den Inner Wheel Club Weimar (info@iwc-weimar.de) erhältlich.