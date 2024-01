Inside: Weimarer Rathaus

Weimar Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) ermöglicht Einblicke hinter die Kulissen des historischen Rathauses am Markt in Weimar.

Wer einen Blick in die Räume des historischen Weimarer Rathauses am Markt werfen und zudem Infos zum Haus, seiner Geschichte und seiner aktuellen Nutzung haben möchte, hat dazu in den kommenden Monaten Gelegenheit. Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) lädt Interessierte zu Führungen durch seinen Amtssitz ein. In den rund 45-minütigen Rundgängen werden die wichtigsten Räumlichkeiten gezeigt, etwa der große Festsaal, das Trauzimmer, der Kleine Sitzungssaal oder das Büro des Oberbürgermeisters.

Für alle Kunstinteressierten dürften auch die Bilder und Installationen von Werken aus 30 Jahren Internationales Atelierprogramm der Stadt Weimar und der ACC Galerie sehenswert sein. Sie komplettieren das im Jahr 2022 fertig sanierte und wiedereröffnete historische Rathaus. Außerdem gibt es auch Informationen zum Glockenspiel im Rathausturm – auch wenn dieser für größere Gruppen nicht zugänglich ist, heißt es von der Stadtverwaltung.

Die Führungen mit bis zu 25 Personen finden jeweils an einem Samstag in der Zeit von 10 bis 12 Uhr statt. Interessierte werden gebeten, sich unter der Mailadresse buerger-ortsteile@stadtweimar.de anzumelden. Termine gibt es am 20. Januar, 3. Februar, 2. März, 27. April und am 1. Juni 2024.