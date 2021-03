Installation mit Modepuppen im Kromsdorfer Biergarten

Die Winterpause im Schloss Kromsdorf geht ihrem Ende entgegen. Am 1. Mai hofft die Brauerei-Genossenschaft auf Wiedereröffnung der Gaststätte.

Kromsdorf. Das erste Lebenszeichen der Brauerei-Genossenschaft Kromsdorf im neuen Jahr kommt mit zwei Wochen Verspätung am Samstag und Sonntag.

Mit zwei Wochen Verspätung startet die Brauerei-Genossenschaft Kromsdorf ein Kunstprojekt, das auf die Kultur- und Gastronomie-Saison einstimmen soll: Am Samstag und Sonntag, 27. und 28. März, sitzen acht Schaufensterpuppen, eingekleidet aus dem Fundus der Weimarer Modepassage am Markt, an den Tischen im Biergarten der Schlossgaststätte.

Sie sollen mit Augenzwinkern das Thema Stillstand in der Corona-Krise illustrieren. Die Organisatorinnen Verena Schweser und Katrin Kießling weisen darauf hin, dass wegen Bauarbeiten im Park der Zugang nur über das Haupttor möglich ist und die Parkplätze teilweise als Lagerflächen blockiert sind.