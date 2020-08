Grafik und Zeichnung von Max Roßner zeigt die Galerie Markt 21 in ihrer neuen Ausstellung, die am Samstag begleitet von großem öffentlichen Interesse eröffnet wurde. Unter dem Titel „Intensitäten“ beschäftigt der Künstler, Student der Freien Kunst an der Bauhaus-Uni Weimar und Dozent an der Weimarer Malschule, sich in seinen Werken mit intensivem Erleben. So hatte der Ausbruch der Corona-Pandemie und der damit verbundene Lockdown enorme Auswirkungen und große Teile des gesellschaftlichen Lebens noch immer im Griff. Ähnlich verhält sich ein intensives Schmerzerlebnis. Die Ausstellung ist bis zum 14. Oktober zu besichtigen.