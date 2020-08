„Intensitäten“ von Max Roßner

Max Roßner bei einem Siebdruck-Kurs an der Mal- und Zeichenschule.

Weimar. Die Galerie Markt 21 in Weimar zeigt am 22. August einen Ausstellung mit Grafik und Zeichnung des Künstlers

Unter dem Titel „Intensitäten“ zeigt die Galerie Markt 21 ab 22. August Grafik und Zeichnung von Max Roßner. Er ist Student der Freien Kunst an der Bauhaus-Uni bei Peter Heckwolf und Jana Gunstheimer, Siebdruckwerkstattleiter, Dozent der Mal- und Zeichenschule sowie Medientechnologe für Siebdruck. Die Ausstellung nimmt die Betrachter mit auf eine Reise in die Ästhetik der Schmerzforschung. Die künstlerische Annäherung beschäftigt sich mit der Polarität intensiven Schmerzerlebnisses, ferner werde auch der Blick auf Folgen oder Begleiterscheinungen in den Fokus gerückt.