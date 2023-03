Interessantes über die Kröten-Zeit in Willrode

Schellroda. Der Offene Forsthaus-Sonntag in Willrode hat diesmal ein spezielles Thema.

Das Thema „Krötenhochzeit“ steht im Mittelpunkt des Offenen Forsthaus-Sonntages am 26. März von 10 bis 17 Uhr im Forsthaus Willrode zwischen Schellroda und Egstedt. Nils Morgner nimmt um 11 Uhr Interessierte auf eine „Exkursion in die Unterwelt“ mit – Treffpunkt dafür ist die Bushaltestelle am Haarberg, von der es zwei Stunden lang über den Bodenlehrpfad geht. 13 Uhr berichtet Reinhard Krause im historischen Jagdsaal über „Frösche, Kröten, Unken – heimische Amphibien“.

Ein Highlight ist ab 14 Uhr die „Amphibien-Safari“ mit Expertin Diana Leischner. Wie immer gibt es Gaumenfreuden vom Wild-Grill und aus dem Scheunencafé, zudem haben ein kleiner Handwerkermarkt und das Jagdmuseum in der Kapelle geöffnet.