Internationale Batterie-Experten tagen zwei Tage in der Weimarhalle

Weimar. Nobelpreisträger und Vertreter aller Branchen-Riesen werden zu „CAR Battery Days Weimar“ erwartet.

Hochkarätig besetzt sind mit 60 Sprechern der großen Unternehmen der Batterie-Welt ab dem 27. September die „CAR Battery Days Weimar“. Mit dabei sind in der Weimarhalle nach Angaben der Organisatoren unter anderem der Nobel-Preisträger für Lithium-Ionen-Batterien, Professor Yoshino, Frank Blome, CEO der VW-Batterie-Tochter Power-Co, der Technikchef des US-Batterie Think-Tank Quantum-Scape.

Nahezu alle Batteriezellhersteller seien mit wichtigen Managern vertreten. Eine Tech-Show vermittele Einblicke in neuste Produktionsmethoden. Erwartet werde überdies Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD). Zum Programm der Experten aus Forschung und Wirtschaft gehören ferner Werksführungen bei CATL in Arnstadt und bei IBU-tec in Weimar.

Die Tagungsintensität in der Weimarhalle hat laut Weimar GmbH das Niveau von 2019 erreicht. Wobei gerade im September reger Betrieb herrsche. Dies sorge auch für Umsätze in der Hotellerie, Gastronomie und im Einzelhandel.