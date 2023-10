Internationale Pianisten kommen zum Wettbewerb nach Weimar

Weimar. Weimars Musikhochschule versammelt Pianisten-Nachwuchs bei der Liszt-Competition. Die Teilnehmer reisen teilweise aus weit entfernten Ländern an.

51 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 21 Ländern rund um den Globus haben sich angekündigt: Bei der sechsten Auflage der „International Franz Liszt Competition | Young Pianists“ werden wieder vielversprechende Preisträger gesucht. Weimars Musikhochschule hat vom 25. Oktober bis zum 5. November die Tastenvirtuosen der Zukunft in den Kategorien I (bis 13 Jahre) sowie II (14 bis 17 Jahre) zu einem anspruchsvollen Wettstreit in die Kulturstadt eingeladen.

Teilnehmer kommen teils aus Indonesien und Kanada

Bei den Jüngsten gibt es 23 Anmeldungen, in Kategorie II 28, die bis aus Indonesien, Thailand, Japan, China, Kanada, den USA sowie ganz Europa anreisen. Eine achtköpfige, internationale Jury unter Vorsitz des Weimarer Klavierprofessors Grigory Gruzman befindet über die Interpretationen unter anderem von Bach-Präludien, Haydn-Sonaten, Liszt-Etüden und Bartók-Stücken. Hinzu kommen in der zweiten Wertungsrunde Klaviertrios von Mozart und Mendelssohn. Im Finale sind Klavierkonzerte von Haydn oder Grieg zu bewältigen.

Es winken Hauptpreise im Gesamtwert von mehr als 10.000 Euro, zudem ein Grand Prix sowie Preise der Junior-Jury, die parallel zur Hauptjury wertet. Alle Hauptpreise werden von der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen gestiftet, viele Sonderpreise von der Neuen Liszt-Stiftung. Alle drei Wertungsrunden im Festsaal des Fürstenhauses sind bei freiem Eintritt öffentlich. Ab Runde zwei ist der Wettbewerb auch im Livestream unter www.hfm-weimar.de zu erleben.

Beim Abschlusskonzert präsentieren sich die Preisträgerinnen und Preisträger mit großem Orchester am Sonntag, 5. November, um 17 Uhr in der Weimarhalle. Eintrittskarten zu 20 Euro, ermäßigt 15 Euro, gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Information sowie an der Abendkasse. Es spielt das Orchester des Musikgymnasiums Schloss Belvedere gemeinsam mit Musikern der Staatskapelle Weimar unter Leitung von Joan Pagès Valls.

Als jüngster Wettbewerb der Weimarer Musikhochschule wurde die „International Franz Liszt Competition | Young Pianists“ 2005 ins Leben gerufen. Ziel ist es, dem hochbegabten instrumentalen Nachwuchs eine internationale Plattform zu bieten. Jahrzehntelang lebte und unterrichtete der Namenspatron des Wettbewerbs, Franz Liszt, in Weimar, zunächst in der Altenburg (1848 bis 1861), später dann in der ehemaligen Hofgärtnerei, dem heutigen Liszt-Haus (1869 bis 1886). Jeden Sommer scharte er eine auserwählte Gruppe junger Pianisten aus aller Welt um sich, denen er kostenlose Meisterkurse gab.