Inzidenzwert sinkt in Weimar auf 18,4

Weimar. Zwei Neu-Infektionen mit dem Corona-Virus meldete das Weimarer Gesundheitsamt am Samstag. Der Inzidenzwert sank auf 18,40/100.000 Einwohner.

Zwei neue Corona-Infektionen registrierte das Weimarer Gesundheitsamt am Freitag. In beiden Fällen erfolgten die Ansteckungen in der Familie. Die 7-Tage-Inzidenz sank weiter auf 18,40/100.000 Einwohner. Aktuell sind 29 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Stationär müssen vier Erkrankte behandelt werden. In den Weimarer Testzentren wurden am Freitag 886 Tests durchgeführt, davon fiel einer positiv aus. Weimar befindet sich am Samstag den 6. Tag in Folge unter der Inzidenzmarke 35. Damit treten ab Sonntag, 6. Juni, weitreichende Lockerungen in Kraft.

www.tmasgff.de