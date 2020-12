Irische Neujahrsgrüße für Weimar

Weimar. Aus dieser Botschaft schöpft Hartmut Eckhardt Zuversicht. „Melden Sie sich dann bitte im nächsten Sommer zwecks Planung Ihrer Reise“, endet ein Gruß zum Jahreswechsel, den Weimars Bürgerreiseleiter jetzt aus der Deutschen Botschaft in Irland erhielt. Die 25. Auflage der Kult-Tour, die in diesem Jahr wegen Corona nicht starten konnte, soll im nächsten September nachgeholt werden.

Für Eckhardt sollte 2020 eigentlich ein freudvolles Jahr des Feierns und Reisens werden. Zu seinem 70. Geburtstag im Februar konnte er noch nach Mallorca aufbrechen. Andere Reisepläne, die sich an Jubiläen knüpften, musste er jedoch vertagen – so die Nordamerika-Tour zur eigenen Goldenen Hochzeit und natürlich die 25. Weimarer Bürgerreise nach Irland, die überdies in Trier an 30 Jahre Deutsche Einheit und in Frankreich an 25 Jahre Partnerschaft mit Blois erinnern sollte.

„Ausgerechnet die Jubiläumsreise, wo wir so viel hätten feiern können, ging den Bach runter“, ist Eckhardt freilich enttäuscht. Neben der zwölftägigen Fahrt konnten schließlich auch der traditionelle Abschiedsabend, bei dem diesmal Fritz Pleitgen, früherer ARD-Vorsitzender und 2010 Kulturstadt-Chef in Essen, zu Gast hätte sein sollen, sowie die große Vierteljahrhundert-Festveranstaltung der Weimarer Bürgerreise im November nicht stattfinden.

So es das Infektionsgeschehen zulässt, soll all das aber im kommenden Jahr nachgeholt werden. Für das Mammut-Reiseprogramm nach Antwerpen, Liverpool, Dublin, Galway, Cork, Dublin, London, Blois und Trier ist der Zeitraum vom 2. bis 13. September 2021 vorgesehen. „Wir feiern alles nach, auch das Kulturstadtjahr von Galway“, versprach Hartmut Eckhardt seinerseits in einem Neujahrsgruß an die Deutsche Botschaft in Irland.