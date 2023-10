Israelische Flagge am Weimarer Rathaus gehisst

Die israelische Flagge wurde am Sonntagmorgen am Weimarer Rathaus gehisst.

Weimar. Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine verurteilt die Eskalation der Angriffe auf Israel scharf.

Angesichts der seit Samstagmorgen anhaltenden Angriffe auf Israel wurde an Weimars Rathaus am Sonntagmorgen die israelische Flagge gehisst. Zur Stärkung der deutsch-israelischen Freundschaft bemühe sich die Stadt unter anderem um eine israelische Partnerstadt. Der Austausch zwischen den Menschen sei die Grundlage für gegenseitiges Verständnis, Freundschaften und Solidarität, heißt es am Sonntag aus dem Rathaus. Der Besuch des israelischen Botschafters in Deutschland, Ron Prosor, Ende vergangener Woche in Weimar und der herzliche Empfang seien Ausdruck dieser fortwährenden Freundschaft.

Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) verurteilt die Eskalation scharf: „Nichts kann diesen Terror rechtfertigen. Die Souveränität und das Existenzrecht des Staates Israel darf durch niemanden in Frage gestellt werden. Es ist umso bedrückender, dass sich durch den Angriff auch die Überlebenden des KZ Buchenwald und ihre Angehörigen in akuter Gefahr befinden und gezwungen sind, in Schutzräumen Unterschlupf zu finden“, so Kleine. „Die Ereignisse in Israel zeigen einmal mehr, wie wichtig es ist, dass Deutschland, Thüringen, aber auch die Kommunen, insbesondere die Stadt Weimar, aus ihrer historischen Verantwortung heraus den Schulterschluss mit dem Staat und den Menschen in Israel demonstrieren.“