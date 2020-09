Israelischer Gesandter in Weimar

Der Gesandte des Staates Israel in Deutschland, Aaron Sagui, hat Donnerstag Weimar seinen Antrittsbesuch abgestattet. Er wurde am Herderplatz 14 von Oberbürgermeister Peter Kleine empfangen. Im Gespräch mit dem OB wurden unter anderem die Corona-Situation, die politische Lage in beiden Ländern und die angestrebte Partnerschaft mit einer israelischen Stadt angesprochen. – Aaron Sagui ist seit einem Jahr in Deutschland tätig und derzeit noch auf Vorstellungstour. Er wurde in Argentinien geboren und wanderte als Kind mit seiner Familie nach Israel ein. Diplomatische Stationen führten ihn in die USA, nach Venezuela und Deutschland.