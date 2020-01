Isseroda gewinnt in Nohra Meistertitel

Probleme, sich an die doppelte 20 der neuen Jahreszahl zu gewöhnen, haben die Züchter des Rassegeflügel-Zuchtvereins Nohra und Umgebung nicht. Dass sie ihre Kreisverbandsschau am Wochenende dennoch als jene von 2019 ankündigten, entsprach durchweg den Tatsachen. Schon die Nachbarn in Isseroda hatten die vorherige Kreisschau 2018 erst im Januar 2019 ausgerichtet.

Dass die Nohraer es ihnen nun gleichtaten, hatte seinen Grund: Eigentlich, so weiß Ausstellungsleiter Uwe Günther, bereiten die Züchter ihr Geflügel übers Jahr so vor, dass sie im November und noch bis in den Dezember hinein am prächtigsten aussehen. Denn dann finden auf Landes-und Bundesebene die großen Schauen statt. Auch die Kreisschau würde sich gern in diesen Zeitraum einsortieren – wäre da nicht der Freistaat, der im November gleich zwei „stille Sonntage“ verordnet, an denen solche Veranstaltungen nicht stattfinden dürfen. Der entsprechend gedrängte Terminkalender ließ den Kreisverband deshalb wiederum auf den Beginn des neuen Jahres ausweichen.

Während das Gefieder von Wassergeflügel und Hühnern zu dieser Jahreszeit schon zu „verblühen“ beginne, seien Tauben, die ihre Mauser gerade hinter sich haben, derzeit besonders schön gefärbt, so Günther. Ohnehin gehe der Trend in der Zucht zu Tauben, auch zu Zwerghühnern und inzwischen ebenfalls wieder zu Enten und Gänsen. Große Hühnerrassen werden dagegen etwas seltener gezüchtet als früher, da ihre Haltung mehr Platz und Futter verlangt.

Die Nohraer Schau, die in Fachkreisen insbesondere mit ihrer hellen, geräumigen Mehrzweckhalle als Veranstaltungsort punktet, konnte diesmal immerhin 530 Tiere von 57 Ausstellern präsentieren. Dieser Umfang sei allerdings etwa zur Hälfte auch den Züchtern aus benachbarten Kreisverbänden, so aus dem Raum Apolda, Erfurt, Sömmerda, Jena, Rudolstadt und dem Ilm-Kreis, zu verdanken, die hier zu Gast waren. Dem Kreiszüchterverband Weimar und Umgebung gehören aktuell noch zehn Vereine an, von denen mit Nohra, Isseroda, Tannroda, Schwarza und Tonndorf aber nur fünf nennenswert aktiv seien. Im Nohraer Verein, der 2020 auf sein 135-jähriges Bestehen zurückblicken kann, wirken zurzeit noch 23 Züchter mit. Zu besten Zeiten waren es bis zu 80. Doch nicht allein die sinkende Mitgliederzahl beschreibe die momentan eher schwierige Situation der Rassegeflügelzucht in der Region. Auch der hohe Altersdurchschnitt und der fehlende Nachwuchs leiste ein übriges.

Immerhin: Die Züchter und Ausstellungsorganisatoren blieben dieser Tage von drohenden Tierseuchen und bürokratischen Einschränkungen verschont. Und die Qualität des Geflügels ließ überdies aufhorchen. 17 Tieren stellten die Juroren der Kreisschau ein vorzügliches Prädikat aus. 34 bekamen ein „hervorragend“.

Im Nachbarschaftsduell der beiden traditionsreichen Vereine im Grammetal hatten die Nohraer diesmal indes das Nachsehen. Mit nur zwei Punkten Differenz mussten sie bei der Vergabe des Vereinsmeistertitels den Isserodaern den Vortritt lassen.

Schon jetzt blicken Nohras Rassegeflügelzüchter aufs Ende des neuen Jahres. Dann wartet ein weiter Höhepunkt auf den Verein. Am ersten Adventwochenende wird er wie alle zwei Jahre Gastgeber der bundesweiten Barthuhn-Schau sein, zu der Züchter von Niedersachsen bis Bayern erwartet werden.

Folgende Züchter wurden in Nohra als Kreismeister ausgezeichnet: Groß- und Wassergeflügel: Patrick Sroßynski (Isseroda, Zwergenten weiß) Hühner: Uwe Günther (Nohra, Thüringer Barthühner silber-schwarz getupft) Zwerghühner: Thomas Märten (Tonndorf, Zwerg-Rheinländer blau gesäumt) Formentauben: Werner Riedl (Weimar, KIngtauben blau mit schwarzen Binden) Kropftauben: Bernd Buchspieß (Schöndorf, Amsterdamer Kröpfer blau mit schwarzen Binden) Farben-, Struktur- und Trommeltauben: Patrick Sroßynski (Isseroda, einfarbige Schweizer Tauben weiß) Jugendmeister: Tino Menge (Isseroda, Zwerg-Wyandotten weiß) Vereinsmeister: 1. Isseroda (1145 Punkte), 2. Nohra (1143), 3. Schwarza (1134)