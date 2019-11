Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jägerin aus dem Weimarer Land findet einen Schatz im Wald

Einmal im Leben einen echten Schatz finden: Für Katjana Hesse ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen. Die aus Niedersynderstedt stammende Jägerin stieß durch Zufall im Wald bei Vollradisroda im östlichen Zipfel des Weimarer Landes auf ein mit Münzen gefülltes Gefäß. Wie das Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (TLDA) in einer Presseinformation mitteilte, war der Anlass für die Entdeckung ein Arbeitseinsatz – es ging um Einfriedungsmaßnahmen an den sogenannten Uhrdaer Linden im Döbritscher Forst, deren Eigentümerin die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) ist.

Die Fundmeldung ging über die Landesforstanstalt Thüringenforst beim TLDA ein, welches daraufhin zusammen mit Katjana Hesse den Schatz im Block barg, also inklusive des ihn umgebenden Erdreiches. In den kommenden Monaten wollen ihn die Experten unter Laborbedingungen freilegen. Bisher konnten bereits einzelne Münzen restauriert werden, die die archäologische Bedeutung dieses „Uhrdaer Lindenschatzes“ bezeugen.

Warum der Fund Katjana Hesse eine Übernachtung im Wald bescherte und in welche historische Zeit er einzuordnen ist, wollen TLDA, Thüringenforst und EKM am 6. Dezember bekanntgeben, wenn sie den „Uhrdaer Lindenschatz“ erstmals der Presse präsentieren.