Jakobssaal bittet wieder zu Tisch

"Zu Tisch bei Jakob" startete am Montag in seine zweite Saison.

Weimar Weimars evangelische Kirchgemeinde und die Diakoniestiftung bieten bis zum 1. März in Weimars Altstadt günstiges Mittagessen an.

Mit einem Nudelgericht, wahlweise mit Wurstgulasch oder vegetarischer Tomatensoße, und dazu Kaffee und Kuchen eröffneten Weimars evangelische Kirchengemeinde und die Diakoniestiftung am Montag im Jakobssaal die zweite Saison von „Zu Tisch bei Jakob“. Die Aktion bietet bis zum 1. März montags bis freitags jeweils von 11.30 bis 14.30 Uhr günstige warme Mahlzeiten sowie Raum und Zeit fürs Beisammensein und gute Gespräche. Montags bis mittwochs kommt das Essen aus der Küche des Landgutes Holzdorf, das am Montag mit 70 Portionen plante. Donnerstags und freitags kocht die Weimarer Klinik-Servicegesellschaft für den Jakobssaal. Für den Service bei Tisch sorgen täglich sechs ehrenamtliche Helfer in zwei Schichten. Am Dienstag gibt‘s Gemüseeintopf.