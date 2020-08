Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jam Sessions beim Yiddish Summer

Traditionell bietet der Yiddish Summer Weimar immer auch mit seinen Jam Sessions einen Einblick in die aktuelle Kursarbeit. Trotz der Einschränkungen durch Corona wird die Tradition auch in diesem Jahr beibehalten. Die Reihe der Jam Sessions wird am Mittwoch, 5. August, auf dem Theaterplatz eröffnet. Die nächste Jam Session folgt bereits am Samstag, 8. August. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei. Aufgrund der aktuellen Situation ist eine Datenerfassung aller Veranstaltungsbesucher notwendig, um gegebenenfalls Infektionsketten nachverfolgen zu können. Darum wird um eine Anmeldung über die Homepage gebeten.

yiddishsummer.eu