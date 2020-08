An der Liszt-Orgel in Denstedt gastiert am Mittwoch Mari Fukumoto.

Japanische Note an der Liszt-Orgel in Denstedt

An der Liszt-Orgel in Denstedts Kirche gastiert am Mittwoch, 5. August, ab 20 Uhr die japanische Organistin Mari Fukumoto. Sie ist als künstlerische Mitarbeiterin für Kirchenmusik an Weimars Liszt-Hochschule tätig. Sie spielt Werke von Rinck, Mühtel, Bach, Mozart und Beethoven. Zum Finale erklingt Franz Liszts Orgeltranskription der Festouvertüre „Ein feste Burg ist unser Gott“. Der Eintritt ist frei. Es wird aber um eine Spende für die Fortführung der Konzertreihe gebeten.