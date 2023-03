Jazzpolka mit Staidel-Combo im Weimarer Mon Ami

Die „Jindrich Staidel Combo“ tritt am 9. März im Mon Ami auf.

Weimar. Böhmische Musiker treten Donnerstag am Goetheplatz auf. So kommen Sie an Tickets:

Auf einen Abend mit der „Jindrich Staidel Combo“ können sich an diesem Donnerstag, dem 9. März, ab 20 Uhr die Besucher im Weimarer Mon Ami freuen. Die in Böhmen geborenen Musiker stehen nun schon seit mehr als einem Jahrzehnt mit ihren Dederon-Gymnastik-Anzügen auf der Bühne und bieten bei ihren Konzerten ein Feuerwerk der Jazzpolka, „wenn sie schwerelos durch die Galaxien der Filmmusik ziehen“, heißt es in der Ankündigung zu dem Konzert. Der stets gut gelaunte Pro Haska, „ein Tscheche gefangen im Körper eines Deutschen“, führt durch den Abend und lasse das Publikum eine Reise ins Hinterland der Fantasie zu den Quellen der Jazzpolka unternehmen.

Beim Konzert am 9. März auf dem Goetheplatz „erleben Sie einen Abend mit bester Stimmung, spontanem Humor und Ohrwurmgarantie, wenn der berühmte Pharao der Jazzpolka, Jindrich Staidel, und seine Pokalkrieger einen musikalischen Feldzug durch Barrandov, dem tschechischen Hollywood unweit von Olomuc, unternehmen“, heißt es abschließend.

Karten kosten im Vorverkauf 9 Euro, ermäßigt 6 Euro. Sie sind erhältlich unter: https://www.monami-weimar.de/service/tickets. An der Abendkasse werden die Eintrittskarten für 12 beziehungsweise 8 Euro angeboten.