Als Ersatz für eine Weihnachtsausstellung und die Adventsveranstaltungen im Bertuchhaus ist auf der Website des Stadtmuseums die Geschichte der Advents- oder Weihnachtskalender anhand überlieferter Originale aus der Sammlung zu sehen. Vom ersten Advent bis Heiligabend wird an jedem Tag ein historischer Kalender vorgestellt.

Die ersten gedruckten Adventskalender erschienen zu in Form einer Adventsuhr (1902, Hamburg) und als Bilderbogen zum Ausschneiden und Aufkleben (1903, München), so die Information des Stadtmuseums. Vorformen waren im 19. Jahrhundert das kaum noch bekannte Aufstellen eines Adventbaumes, der fortlaufend bis Weihnachten mit aufgeschriebenen, seit 1895 auch gedruckten Adventsverheißungen in Blatt- oder Sternenform geschmückt wurde.

Als einer der ersten Kalender mit Türchen zum Öffnen gilt Dora Baums Entwurf „Christkindleins Haus“, herausgegeben seit den 1920er-Jahren bei Reichhold Lang in München. Über einen solchen verfügt auch das Museum. Bald folgten Varianten zum Füllen mit Süßigkeiten, die seither in vielerlei Ausführungen das Warten auf Weihnachten verkürzen.

