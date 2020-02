Jeder Handgriff der Melker in Berlstedt genau vorgeschrieben

Ein Lob der Thüringer Melkergemeinschaft verdiente sich die Erzeugergenossenschaft (EG) Neumark als erstmaliger Gastgeber für den Thüringer Landesausscheid im Leistungsmelken. „Wir hatten perfekte Bedingungen“, freute sich Kerstin Hubrich von der Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft, eine der maßgeblichen Organisatorinnen des alle zwei Jahre ausgetragenen Wettbewerbs. „Vom Melker über die Stall-Leitung bis hinauf zum Geschäftsführer haben sich alle super engagiert.“

Neun Teilnehmer fanden sich am Mittwochnachmittag an der 2011 eröffneten Milchvieh-Anlage der EG im Gewerbegebiet am nördlichen Rand von Berlstedt ein. Zwei fertig ausgebildete Melker und sieben Azubis der Berufsschule im benachbarten Schwerstedt unterzogen sich einem Programm mit mehreren Stationen. Zunächst stand ein schriftlicher Wissenstest an, nach einem Imbiss und einer Umkleidepause ging es dann zum praktischen Teil in den Melkstand.

Mit einer ungewöhnlichen Wettkampfzeit: Kurz nach 18 Uhr gab es die Technikprüfung, bei der die Teilnehmer das Melkzeug auf Funktionsfähigkeit zu untersuchen und ihr Vorgehen zu kommentieren hatten. Der eigentliche Melkwettbewerb startete 19.30 Uhr und dauerte mehr als anderthalb Stunden. Das hat vor allem mit den üblichen Abläufen in der Milchvieh-Anlage zu tun: Jede der in mehreren Hallen untergebrachten knapp 1600 Milchkühe geht pro Tag zwei Mal in den Melkstand. Dort bekommen jeweils 60 Tiere gleichzeitig in zwei Reihen ihre Milch abgenommen – in Berlstedt sind das rund 42.000 Liter pro Tag. Der Betrieb hat zwei feste Melkzeiten-Blöcke: 7 bis 15 Uhr und 19 bis 3 Uhr. „Die Teilnehmer wurden in die zweite Melkschicht eingebaut, damit sie vorher ihr Programm absolvieren konnten“, so Roberto Jauernig, der Berlstedter Milchvieh-Anlagenleiter.

Die Handgriffe sind genau vorgeschrieben. Am Anfang steht das Vormelken, und zwar per Hand: Zwei bis drei Mal drückt der Melker einen Milchstrahl aus jeder Zitze in einen mitgeführten Becher – und es sollte möglichst nichts daneben gehen. „Die ersten Strahle der Milch enthalten die meisten Keime“, erklärt Jauernig. „Außerdem erkennt man so eine kranke Kuh, falls die Milch wässrig oder flockig ist. Deren Milch geht dann natürlich nicht in die normale Verarbeitung.“ Nach dem Vormelken wischt der Melker das Euter mit einem feuchten, desinfizierten Lappen ab (für jede Kuh gibt es einen frischen), dann setzt er das Melkgeschirr an. Das eigentliche Melken dauert rund eine Viertelstunde. Dann prüft der Melker nach dem Abnehmen per Kontrollgriff, ob das Euter leer ist. Zum Schluss desinfiziert er die Zitzen (im Fachjargon „Striche“ genannt) mit einem Spray. Teil der Prüfung war auch ein sogenannter Zelltest, mit dem sich anhand der Milchbeschaffenheit mögliche Krankheiten der Kuh feststellen lassen, noch bevor sie ausbrechen.

Insgesamt zwölf Prüfer beobachteten jeden Teilnehmer mit Argusaugen. Am Donnerstag werteten sie die Ergebnisse aus, die allerdings vorerst noch streng geheim bleiben. Erst am 12. März erfahren die Teilnehmer bei der Siegerehrung im Jenaer Akademie-Hotel, wie sie abgeschnitten haben. Für die Besten gibt es kleine Geld- und Sachprämien, zudem vergibt die Melkergemeinschaft zwei Tickets für den Bundesentscheid im April auf dem Hofgut Neumühle in der Pfalz.