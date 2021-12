Jenaer Astronomen beobachten von Großschwabhausen aus den Weihnachtskometen

Der Jenaer Astrophysiker Markus Mugrauer hat den Kometen Leonard am 3. Dezember 2021 beim Vorbeiflug am Kugelsternhaufen Messier 3 im Sternbild Jagdhunde beobachtet.

Jena/Großschwabhausen. Welches beeindruckende Spektakel Jenaer Forscher von der Universitätssternwarte in Großschwabhausen aus am winterlichen Nachthimmel fotografieren konnten.

In kalten Winternächten ist der Himmel meist klar. Schon mit bloßem Auge sind am Firmament unzählige Sterne und Planeten zu erkennen. Die meisten Menschen sind davon fasziniert. Für Markus Mugrauer und seine Kollegen vom Astrophysikalischen Institut der Jenaer Universität versprechen solche Nächte arbeitsreich zu werden. Schließlich bieten sie beste Arbeitsbedingungen für die beobachtenden Astrophysiker.

Als Mugrauer letzte Woche in der Nacht zum Freitag seinen Arbeitsplatz in der Universitätssternwarte in Großschwabhausen am 0.9-Meter-Spiegelteleskop einnahm, war er deshalb guter Dinge, dass ihm in den nächsten Stunden gute Himmelsbeobachtungen gelingen würden, die vielleicht neue Erkenntnisse brächten. „Aktuell besonders interessant ist der Komet Leonard, der die wissenschaftliche Bezeichnung C/2021 A1 trägt. Er ist erst am 3. Januar 2021 entdeckt worden von Gregory J. Leonard am Mount Lemmon-Observatorium bei Tucson, Arizona. Damals befand sich der Komet auf seiner Bahn noch etwa fünf Astronomische Einheiten von der Sonne entfernt, was in etwa der Entfernung des Planeten Jupiter von der Sonne entspricht. Seither jedoch hat sich der Komet der Sonne immer mehr genähert“, erzählt Mugrauer.

Am 3. Januar 2022, genau ein Jahr nach seiner Entdeckung also, werde der Komet auf seiner Bahn den sonnennächsten Punkt erreichen. Er ist dann nur noch etwa 0,62 Astronomische Einheiten von der Sonne entfernt, was etwa 92 Millionen Kilometer entspricht. „Das Besondere daran ist, dass Kometen, immer heller werden, je näher sie der Sonne kommen. Auch der Abstand zur Erde ist entscheidend. Je näher der Komet uns kommt, desto heller und größer erscheint er am Himmel. Heute braucht man noch einen Feldstecher um C/2021 A1 am Himmel entdecken zu können, in den kommenden Tagen bis Ende Dezember, wird er dann ein Objekt sein, das man auch mit bloßem Auge sieht“, erklärt der Astrophysiker. „Leonard hat also das Potenzial, ein heller Weihnachtskomet zu werden“.

Astronomen versprechen sich von der Beobachtung des Kometen C/2021 A1 viel mehr als nur eine beeindruckende Himmelserscheinung. „Leonard bewegt sich wahrscheinlich schon seit Jahrtausenden auf einer langgestreckten Umlaufbahn um die Sonne herum. Sein Ursprung wird in der Oortschen Wolke vermutet, einer schalenförmigen Ansammlung eisiger Brocken am äußeren Rand unseres Sonnensystems. Kometen kann man sich als schmutzige Eisbrocken mit vielen Kilometern Durchmesser vorstellen. Es handelt sich dabei um tiefgefrorene Materie aus der Urzeit unsers Planetensystems. Die damals neu entstandenen Planeten haben diese Eisbrocken dann in die Außenbereiche des Sonnensystems geschleudert, von wo aus sie sich, oft auf hoch exzentrischen Bahnen, wieder auf die Reise Richtung Sonne machen“, erklärt Mugrauer. Gelangen solche Eisbrocken in die Nähe der Sonne, bilden sie eine Koma und dann Schweife aus und werden, so wie jetzt C/2021 A1 (Leonard), als Kometen beobachtbar.

Die Wissenschaftler nutzen dann die Chance, um ihnen einige ihrer Geheimnisse zu entlocken. „Wir haben Komet Leonard beobachtet und spektroskopisch näher untersucht, um damit Erkenntnisse über die Zusammensetzung der Kometenkoma zu gewinnen“, sagt Mugrauer. Was er und seinen Kollegen dabei entdeckt haben, wird sich zeigen. „Noch läuft die Datenauswertung“. Schon jetzt ist aber klar, dass Markus Mugrauer in den frühen Morgenstunden des 3. Dezember eine beeindruckende Aufnahme des Kometen gelungen ist. Das Foto zeigt den Kometen mit einem stattlichen Schweif bei einer ziemlich engen Begegnung mit dem Kugelsternhaufen Messier 3 im Sternbild Jagdhunde.

In den nächsten Tagen werden die Astronomen an der Sternwarte in Großschwabhausen noch öfter versuchen, ihre Teleskope auf C/2021 A1 zu richten, um den Kometen auf seiner Reise durch das innere Sonnensystem genau zu untersuchen. Viel Zeit bleibt aber nicht, denn schon bald steht der Komet zu weit südlich, so dass man ihn von Deutschland aus nicht mehr beobachten kann.

