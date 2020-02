So sieht derSchulungskoffer von Jenawasser für Aqua-Agenten aus.

Landkreis. Der Zweckverband Jenawasser will Grundschullehrer auch im Weimarer Land zu „Aqua-Agenten“ ausbilden und bietet einen kostenlosten Materialkoffer.

Jenawasser schult Aqua-Agenten

Eine Fortbildung für Lehrer der 3. und 4. Klassen zur Umweltbildung ihrer Schüler bietet der Zweckverband Jenawasser an und nimmt ab sofort Anmeldungen entgegen. „Aqua-Agenten“ heißt das Projekt des Verbandes, zu dem im Weimarer Land Blankenhain und Bad Berka inklusive deren Ortsteile sowie aus der VG Mellingen Hetschburg und Magdala plus Ortsteile gehören.

Wie der Verband in einer Presseinformation mitteilt, ist der Kern des Angebotes ein kostenloser Aqua-Agenten-Koffer zum Einsatz im Sachkundeunterricht. Der Koffer enthält umfangreiche Informationsmaterialien, Schaubilder und Wissenskarten. Er besteht aus 34 Agenten-Aufträgen rund um Wasser und Abwasser, die die Kinder mit viel Spaß und Neugier gemeinsam mit ihren Lehrern im Unterricht lösen können. Ziel ist es, dass die Grundschülern die kostbare Ressource Wasser als Lebensmittel Nummer eins kennen und schätzen lernen.

Zur Schulung der Lehrer im Umgang mit den Materialien aus dem Koffer bietet der Zweckverband regelmäßig kostenfreie Lehrerfortbildungen an. Jeweils im Anschluss erhalten die Teilnehmer kostenlos ein Exemplar des Koffers. Nächster Schulungstermin ist am Donnerstag, 5. März, von 14 bis 17 Uhr in der Jenawasser-Geschäftsstelle im Stadtwerke-Haus der Saalestadt.

Anmeldungen über Dana Günther, Telefon 03641-688 596 oder aqua-agenten@jenawasser.de