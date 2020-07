Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Jene drei Wünsche“ großer Jazz-Musiker

Um „Jene drei Wünsche der Jazz-Musiker“ entspann sich nach dem Buch von Pannonica de Koenigswarter, geborene Rothschild, ein unterhaltsames Open-Air-Konzert im Kulturhof des Mon Ami. Rund 300 Musikern hatte die „Jazz-Baroness“ ihre Frage gestellt, die Viola Michaelis und ihre Band All Hues am Samstagabend an ihr Publikum weitergaben. Sie erhielten berührende Antworten, die originellste wurde mit einer Flasche Rothschild-Wein gewürdigt. Zwischen Thelonius Monks „Round Midnight“, „I’m beginning to see the light“ von Duke Ellington und „Boplicity“ von Miles Davis entspann sich ein anregender Wort-MusikAbend, der ein Licht auf Zeit und Lebensumstände in der Jazz-Szene warf.