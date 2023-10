Jetzt anmelden: Internationales Filmfestival zurück in Weimar

Weimar. Das Film Festival Return startet Ende Oktober im Weimarer Mon Ami. Dabei sein kann man als Zuschauer oder in Film-Workshops.

25 Filme mit Beteiligten aus 40 Ländern sind ab 26. Oktober beim „Return international Film & Art Festival“ im Mon Ami in Weimar zu sehen. Tickets für die Vorführungen sind bereits jetzt erhältlich. Sie werden in fünf Blöcken an drei Abenden gezeigt. Zudem können sich Filmenthusiasten in Workshops im Rahmen des Festivals weiterbilden.

„Freedom, what is it good for?“, zu deutsch „Freiheit, wozu ist sie gut?“ ist das Motto des Festivals, das in diesem Jahr zum dritten Mal stattfindet. Es zeigt eine breite Palette an kulturellen Perspektiven auf den Begriff Freiheit. Verfilmt wurden unter anderem Geschichten über ein abgelegenes Dorf nahe des Mount Everest, über einen unerwarteten Besuch der Polizei, über einen missverstandenen Ornithologen.

Zu sehen sind Dokumentarfilme, Animationsfilme und Spielfilm.

Workshops zu Film, Radio und Marketing

Die Filme werden im Kino des Mon Ami gezeigt. Die besten von ihnen werden am 29. Oktober prämiert. Die Entscheidung über die Gewinner trifft eine Jury, die sich aus namhaften Persönlichkeiten der deutschen Filmbranche zusammensetzt. Dabei sind Schauspieler Stephan Grossmann, Schauspielerin Martina Eitner-Acheampong und Filmwissenschaftlerin Lioba Schlösser.

Workshops finden in den Kategorien Filmproduktion in Zusammenarbeit mit dem Nivre Film Studio statt, sowie eine Radiowerkstatt in Kooperation mit Radio Lotte und ein Film-Marketing-Workshop in Partnerschaft mit der ACC Galerie Weimar.

Die Workshops sind für alle Medieninteressierten, sowohl mit als auch ohne Erfahrung, zugänglich und sollen praktische Lernmöglichkeiten bieten.

Anmeldung zu Workshops sind per E-Mail an: info@returniaf.de möglich.