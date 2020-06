Die Tiefurter Bläser spielen am Johannistag (24. Juni) nicht wie hier im Juni 2019 in der Christophoruskirche, sondern im Tiefurter Kirchgarten.

Johannistag im Tiefurter Kirchgarten

Im Tiefurter Kirchgarten wird am Mittwoch dieser Woche der Johannistag (der Geburtstag von Johannes, dem Täufer) gottesdienstlich-musikalisch begangen. „Nach monatelanger coronabedingter Abstinenz für Bläser und Sänger in den Kirchen spielen zur Johannisandacht erstmals wieder die Tiefurter Bläser, und auch gemeinsamer Gesang ist – mit dem gebührenden Abstand zueinander – im Freien endlich wieder einmal möglich“, betonte vorab Pfarrer Sebastian Kircheis erfreut. Dazu lädt die Kirchengemeinde Tiefurt in den Garten der Christophoruskirche ein, fügte er hinzu.

Das traditionelle Beisammensein danach fällt indes „in diesem Jahr aufgrund der gegebenen Bedingungen leider“ aus, betonte Pfarrer Sebastian Kircheis. Üblicherweise findet es im Anschluss am Johannisfeuer im Kirchgarten der Johanneskirche Weimar in der Tiefurter Alle statt.

Mittwoch, 24. Juni, 18 Uhr; Garten Christophoruskirche Tiefurt