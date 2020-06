Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jubiläums-Bürgerreise ein Jahr verschoben

„Was eine Weimarer Stadtratsfraktion im Jahr 2000 und ein ehemaliger Oberbürgermeister nicht geschafft haben, gelang einem geheimnisvollem Virus.“ So stimmt Hartmut Eckhardt die Bürgerreisenden darauf ein, dass sie in diesem Jahr nicht gemeinsam auf große Fahrt gehe. Damit fällt ausgerechnet die 25. Auflage 2020 aus. Sie soll nun im kommenden Jahr nach Irland als Hauptziel führen.

Letzter Auslöser waren die gehäuften Corona-Fälle unter anderem in Gütersloh, Warendorf, Magdeburg und Neukölln. „Zahlreiche Teilnehmer unserer Jubiläumsreise haben sich gewünscht, dass diese Entscheidung nicht getroffen werden muss. Zahlreiche Teilnehmer unserer Jubiläumsreise haben geahnt, dass eine solche Entscheidung kommen wird. Zahlreiche Teilnehmer unserer Jubiläumsreise haben gehofft, das die 25. Weimarer Bürgerreise auf 2021 verschoben wird.“ So kommentierte Hartmut Eckhardt die Stimmungslage unter den Mitreisenden.

Mit allen Partnern in den fünf beteiligten Ländern sei bereits als neuer Termin 2021 fast genau der alte vereinbart worden. „Nur ein Jahr später, minus einem Tag“, so Hartmut Eckhardt. Dementsprechend finde die Reise vom 2. bis 13. September 2021 wieder mit der Abreise am Donnerstag und der Rückkehr in Weimar am Montag statt. „Wir können davon ausgehen, dass uns in diesem Jahr keine weiteren Kosten entstehen“, betonte der „Reiseleiter“ mit Blick auf die bereits geleistete Anzahlung von jeweils 300 Euro. Erst 2021 würden weitere Zahlungen erwartet.

Mit der Reise fallen in diesem Jahr auch das Abschlusstreffen und das Fest zum Jubiläum der Bürgerreisen aus. Hartmut Eckhardt wäre nicht Hartmut Eckhardt, wenn er nicht auch dafür bereits neue Termine mit dem Leonardo-Hotel vereinbart hätte: Der Abschiedsabend findet am 24. Oktober 2021 und die Festveranstaltung am 7. November statt.