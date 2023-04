Jubiläumskonzert im Weimarer Forum Seebach

Weimar. Bernd Schneider und Martin Högner feiern Zehnjähriges Bühnenjubiläum in Weimar.

Es begann im April 2013, als der Pianist Martin Högner und der Sänger Bernd Schneider in einem Frühlingskonzert gemeinsam mit dem Herrendoppelquartett „Weimarer Liedertafel“ im Forum Seebach erstmalig vor die Öffentlichkeit traten. Im Januar zuvor hatten sie sich gefunden – Martin Högner, emeritierter Professor der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, und Bernd Schneider, um sein über 25 Jahre liegen gebliebenes Repertoire, insbesondere klassisches Lied aber auch Arien, unter professioneller Begleitung aufleben zu lassen. Es bedurfte nur weniger Monate bis zur Auftrittsreife im folgenden April. Bernd Schneider nahm in dieser Zeit erneut Gesangsunterricht, aufbauend auf früheren Gesangstrainings und regem Chorgesang. „Bedenkt man unsere Lebensalter, sind die vielen Konzerte der vergangenen zehn Jahre in Weimar und Umkreis, aber auch teilweise überregional, in der Tat ein Jubiläumskonzert wert“, so Bernd Schneider in einer Pressemitteilung des Forums Seebach.

Das Konzert zum Jubiläum findet am Sonntag, 23. April, ab 16 Uhr im Forum Seebach statt. Auf dem Programm stehen Lieder und Klavierwerke, unter anderem von Beethoven, Schumann und Schubert. Als Gast wird Ralf Ludwig, Solohornist der Staatskapelle Weimar, dabei sein.