Jugendfeuerwehren im Nordkreis pausieren vorerst

Die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung in der Landgemeinde Am Ettersberg will deren Bürgermeister Thomas Heß (CDU) auch unter den ab kommender Woche geltenden Einschränkungen durch die Corona-Pandemie aufrecht erhalten. „Die Amtsleiter und ich bereiten uns darauf vor, Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken“, so Heß. „Das wird kurzfristig und nach aktueller Entwicklung der Infektionszahlen entschieden.“

In jedem Falle gilt in der Landgemeinde ab sofort Maskenpflicht für die Mitarbeiter des Bauhofes in ihren Fahrzeugen sowie für die der Verwaltung bei Gängen durch das Gebäude. Dort werden zudem die Pausenzeiten wie schon im Frühjahr ausgeweitet und gestaffelt, so dass sich möglichst wenige Beschäftigte gleichzeitig im Pausenraum aufhalten. Für die Feuerwehren im Nordkreis hat Heß mit Stadtbrandmeister Sebastian Oertel eine Absprache getroffen: Der Ausbildungsbetrieb in den Einsatzabteilungen wird auf das unbedingt nötige Minimum heruntergefahren, in den Jugendfeuerwehren ruht er bis vorerst zum 22. November komplett. Kleine Trupps kümmern sich darum, dass die Technik kontrolliert, gewartet und funktionstüchtig gehalten wird. Absagen geplanter Veranstaltungen betreffen vorerst nur einen Termin: Die Feier des Heichelheimer Bürgervereins im Akazienhof am 14. November kann nicht stattfinden. Im Gegensatz zu Herbstfeuern und Martins-Umzügen seien die Touren von Kindern und Jugendlichen zu Halloween durch die Orte nicht verboten, so Heß. Er bittet die Teilnehmer solcher Umzüge um Einhaltung der Hygiene-Regeln.