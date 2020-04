Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jugendforum – Geld für coole Ideen

Unter dem Motto „Kohle für coole Ideen“ findet trotz Corona-Maßnahmen zum fünften Mal das Weimarer Jugendforum statt. Als Träger des Projektes wird erneut die Bürgerstiftung Weimar in Kooperation mit dem Kinderbüro das Jugendforum durchführen. Anders als sonst wird die Projektförderung online beantragt. Gesucht werden Kinder und Jugendliche mit Ideen, die etwas in der Gesellschaft, in Weimar, ihrer Schule oder Einrichtung verändern möchten. Die Aktionen müssen über einen Projektantrag, abrufbar auf der Internetseite des Kinderbüros, angemeldet werden. Anschließend schicken die Kinder und Jugendlichen 5 Videosequenzen zu ihrer Idee. Anträge können bis zum 24. April gestellt werden. Insgesamt stehen 10.000 Euro für die Umsetzung der Projekte zur Verfügung. Alle Projektideen werden vom 4. bis 8. Mai online vorgestellt und erstmals nur digital zur Abstimmung gebracht. Kinder und Jugendliche bestimmen dann, welche Projekte vom Weimarer Jugendforum gefördert werden.

=fn?xxx/ljoefscvfsp.xfjnbs/ef=0fn?