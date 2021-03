Jugendkreuzweg in Weimar geht auf neuen Pfaden

In der Jakobskirche endet in diesem Jahr der Ökumenische Kreuzweg der Jugend in Weimar. Er findet bereits am Donnerstag, dem 25. März, statt.

Weimar. Ökumenisches Erinnern in Weimar beschränkt sich in Zeiten von Corona auf drei Stationen.

Anders als sonst wird er sein, der diesjährige Ökumenische Kreuzweg der Jugend in Weimar mit Teilnehmern von der katholischen und evangelischen Gemeinde. Er erinnert traditionell eigentlich mit sieben beziehungsweise vierzehn Stationen in der Stadt Weimar oder einem der umliegenden Dörfer in der Karwoche vor Ostern an die Leidensgeschichte von Jesus. Üblicherweise gehörten zum Jugendkreuzweg unter anderem ein Innehalten am Marstall, um der Opfer der Nationalsozialisten zu gedenken, oder eine Station im Ilmpark, erinnerte auf Anfrage unserer Zeitung der Gemeindereferent der katholischen Herz-Jesu-Gemeinde, Eberhard Eckart. Weil aber große Umzüge mit den Regelungen unter Coronabedingungen nicht konform oder wegen ständig sich ändernden Vorgaben schwer zu planen sind, organisierte Eberhard Eckart mit dem evangelischen Gemeindereferenten Maik Becker und den Jugendlichen eine Variante auf Abstand.