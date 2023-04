Jugendliche bei Unfall schwer verletzt, Sachbeschädigung und Wildunfälle - Die Polizeimeldungen aus Weimar

Mehrere Unfälle ereigneten sich am Sonntag in Weimar (Symbolbild).

Weimar. Zwei Jugendliche sind am Sonntagabend zwischen Umpferstedt und Schwabsdorf mit dem Moped von der Straße abgekommen. Dies und weitere Polizeimeldungen aus Weimar:

Zu einem Unfall mit Personenschaden ist es am Sonntag gegen 19 Uhr auf der Bundesstraße 87 zwischen Umpferstedt und Schwabsdorf gekommen. Laut Polizei kam das Moped einer 16-Jährigen aus bislang ungeklärter Ursache rechts auf die Bankette. Beim Gegenlenken sei das Fahrzeug ins Schleudern geraten und habe einen Leitpfosten touchiert.

Die Fahrerin und ihre 15-jährige Begleiterin seien in den Straßengraben gestürzt und beide schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden. Am Moped entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Autofahrer missachtet die Vorfahrt an einer Kreuzung

Ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen hat sich am Sonntag gegen 10.45 Uhr an der Kreuzung Ernst-Thälmann-Straße / Pabststraße ereignet. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein Autofahrer die Pabststraße mit der Absicht, die Ernst-Thälmann-Straße in Richtung Meyerstraße zu überqueren. Hierbei habe er die Vorfahrt einer Frau missachtet, die auf der Ernst-Thälmann-Straße fuhr.

Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Das Fahrzeug der Frau sei beim Aufprall gegen den Mast eines Wegweisers geschleudert worden. Beide Fahrer seien leicht verletzt worden, die Fahrzeuge seien nicht mehr fahrbereit gewesen. Der Schaden am Fahrzeug des Unfallverursachers betrug 3000 Euro, so die Polizei. Der Schaden am Wagen der Frau belaufe sich auf 25.000 Euro.

Zwei Wildunfälle enden mit toten Tieren und Sachschaden

Eine Pkw-Fahrerin ist am Sonntag gegen 22.20 über die Bundesstraße 7 aus Richtung Erfurt kommend in Richtung Weimar gefahren. Laut Polizei lief 1600 Meter vor dem Ortseingang Weimar plötzlich ein Dachs über die Fahrbahn. Trotz Gefahrenbremsung habe die Frau eine Kollision nicht verhindern können. Am Auto sei ein Schaden in Höhe von 1000 Euro entstanden. Der Dachs habe den Zusammenstoß nicht überlebt.

Gegen 22.15 Uhr fuhr eine Frau von Bad Berka kommend in Richtung Legefeld, als kurz hinter dem Abzweig nach Bergern ein Reh die Fahrbahn überquerte. Auch in diesem Fall habe die Fahrerin eine Kollision nicht verhindern können. Das Reh verendete an der Unfallstelle, am Pkw entstand Sachschaden von 1000 Euro.

Unbekannter beschädigt das Tor einer Garage

Der Fahrer eines unbekannten Wagens hat zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 14.25 Uhr in einem Garagenkomplex in der Marcel-Paul-Straße das Tor einer Garage beschädigt. Laut Polizei fuhr oder rollte der Fahrzeugführer gegen das Tor und verließ im Anschluss unerlaubt den Unfallort. Am Garagentor entstand ein Schaden in Höhe von 1500 Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.