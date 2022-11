Jugendliche wollen Zigarettenautomaten in Weimar mit Axt aufbrechen

Weimar Mit einer Axt haben vier Jugendliche Freitagabend in Weimar versucht, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Als es nicht gelang, flüchteten sie.

Zeugen informierten am Freitagabend die Polizei in Weimar-Ehringsdorf, weil vier Jugendliche sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Laut den Angaben hatten sie versucht, diesen mit einer Axt aufzubrechen. Als es misslang, seien sie geflüchtet.

Die Polizei stellte zwei 15-Jährige, von denen einer mit 1,8 Promille erheblich alkoholisiert war. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Der andere wurde an die Mutter übergeben. Mithilfe von Videoaufnahmen sollen die Mittäter nun ermittelt werden.

Am Automaten entstand ein Schaden von 1000 Euro.

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.