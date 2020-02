Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Juna und die Kokosnuss beim Karneval in Kromsdorf

Bereits drei Mal ist das Narrenvolk des KKV in Kromsdorf auf Safari gegangen. Zum Auftakt am Freitag allerdings nur mit Party-Löwen. Die Festsitzungen am Wochenende nahmen es da schon genauer mit dem Thema: Mit den Giraffenaffen entdeckten sie sogar eine weithin unbekannte Tierart.

In seiner 49. Session kokettiert der Kromsdorfer Karneval bereits mächtig mit seinem goldenen Jubiläum. Er verlässt sich dabei aber nicht auf ein knapp halbes Jahrhundert Narrenerfahrung, sondern protzt zugleich mit seiner Jugend. Drei sehr junge Tanz-Ensembles schickt der Verein dazu auf die Bühne. „Wo ist die Kokosnuss?“, fragen die Vier- bis Achtjährigen. Als besonderen Gag haben die von Elisa Samer und Jenny Krüger trainierten Jüngsten das Nesthäkchen Juna dabei. Sie erlebt auf dem Arm ihres Papa bereits mit einem Jahr die Kromsdorfer Karnevalbühne. Madlen und Juliane Albrecht haben mit den Acht- bis Elfjährigen und den Teenies (11 bis 16 Jahre) weitere 27 Mädchen und Jungen in petto. Sie erzählen von den „Giraffenaffen“, die vor Jahren Roger Cicero neu aufgenommen hatte, und gehen mit den Älteren auf „Traumsafari“. Letzte können sogar einen kleinen Ranger vorweisen. Jungbrunnen KKV-Bühne: „Die abgewrackten Pauschaltouristen“. Foto: Michael Baar Auf Safari dürfen Tarzan und Jane natürlich nicht fehlen. Mit Gabi Foitzik und Udo Niesgoda kann der KKV dafür zwei Experten aufbieten. Sie ernten manchen Szenenapplaus für ihre „Szenen einer Ehe im Urwald“. Den bekommen auch die „Abgewrackten Pauschaltouristen“, wobei mit diesem Titel die jungen Frauen, die bis vor zwei Jahren als KKV-Showballett auf der Bühne standen, eigentlich ihr Licht übertrieben unter den Scheffel stellen. Die Bühnentür in einen Jungbrunnen zu verwandeln, kommt aber gut an. Apropos Bühne: Mirko Gerwenat hat dem Kromsdorfer Saal für den KKV noch einmal ein neues und themenbezogenes Kleid verpasst. Die Wechselelemente geben zugleich eine Idee, wie nach der Sanierung mit dem Saalschmuck verfahren werden könnte. Heidi Günzler und Uwe Kießling landen im Reisebüro von Jens Löser, das „Bärge und Mehr“ verspricht, sie aber im Kids Club landen lässt. Ganz romantisch wird derweil Conny Kraus: „Hoch auf dem Kilimandscharo liegt im Sommer noch Schnee“, singt sie und vollzieht damit den Rücktritt vom Rücktritt vor zwei Jahren. „Gestrandet“ ist das Showballett des KKV – und zwar direkt auf der eigenen Kulturhaus-Bühne. Foto: Michael Baar Einen Lichtblick für Nachwuchs in der Bütt liefern Sabrina Albrecht und Jenny Krüger mit ihrer Suche nach „exotischen Vieschern“. Immerhin finden die beiden mit ihrem Urlaubsgewinn so etwas wie den kurzsichtigen Bücherwurm oder den Langnasenhirsch. Die lokale Bütt beherrscht in Kromsdorf derweil unumstritten Hausmeister Horst Scheer. Dass er sich in diesem Jahr der Bürgermeisterfrage stellt, ist fast folgerichtig und echt närrisch. Er wird im Programm gerahmt von zwei finalen Showtänzen, mit denen auch die Stimmung ihren Höhepunkt erreicht. Reine Geschmackssache, wer da eher den Dschungelmännern von Hartmut Samer oder den Gestrandeten um Sabrina Albrecht oder gar zuvor der „Morgengymnastik der (echten) Feuerwehr“ den Vorzug gibt.