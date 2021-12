Jungdesigner aus Weimar regt Kinder zum Experiment an

Weimar. Bundespreis Ecodesign für Bachelor-Absolventen der Bauhaus-Universität Weimar

Der Weimarer Uni-Absolvent Florian Henschel hat den Bundespreis Ecodesign in der Kategorie „Nachwuchs“ für seine Abschlussarbeit „MateriaLab“ erhalten. Hinter dem Titel stecken nach Uni-Angaben Experimentierkästen zum Thema Abfall und Recycling für Kinder. Sie habe Florian Henschel als Produktdesign-Absolvent der Fakultät Kunst und Gestaltung an der Bauhaus-Universität Weimar im Rahmen seiner Bachelorarbeit entwickelt.

Mit dem Set können Schülerinnen und Schüler verschiedene Recycling- und Abfallprozesse selbst durchführen. Dabei sollen die Kinder spielerisch ein Bewusstsein für Wert und Eigenschaften von Abfällen entwickeln. So könne man sie an einen verantwortungsvollen Umgang mit Müll heranführen.



Das „MateriaLab“ (Materiallabor) besteht aus vier Holzkisten: Die Papier- und der Kunststoff-Kiste macht es möglich, mit speziellen Werkzeugen zu recyceln und aus den gewonnenen Wertstoffen kleine Scheiben zu erzeugen. Das Biokunststoff-Experiment lädt dazu ein, einen Biokunststoff auf Stärke-Basis herzustellen und daraus eine weitere Scheibe zu fertigen.

Die Scheiben können als Baustoffe oder als Erinnerungsmedaille verwendet werden. Im Biomüll-Experiment werden Proben in einem zweimonatigen Versuch mit Hilfe von Würmern auf ihre Haltbarkeit getestet. So lobte denn auch Werner Aisslinger als Juror des Bundespreises Henschels Ansatz: Das „MateriaLab“ ermutige zum Ausprobieren, Experimentieren und Beobachten. Betreut wurde die Bachelorarbeit von Gerrit Babtist, Professor für Design und Management, sowie von Michael Braun, Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur Theorie und Geschichte des Design, an der Fakultät Kunst und Gestaltung.

Für den Absolventen ist die erneute Auszeichnung eine großartige Bestätigung seiner Arbeit und „Antrieb für weitere Projekte im Spannungsfeld Social Design, Abfall, Nachhaltigkeit und Bildung“. Er hatte bereits den Deutschen Designpreis der Absolventen für seine Abschlussarbeit erhalten.



Bis dahin musste er aber auch Tiefen durchlaufen. So habe er bei der Recherche zum Thema Hausmüll die Komplexität der Problematik entdeckt „und, dass – noch vor der sauberen Trennung – die konsequente Müllvermeidung von Bedeutung ist“. Als er seine Idee später mit Prototypen testete, wurde er durch den Spaß und das Interesse der Kinder aber motiviert.

Der Produktdesigner hofft, dass seine Experimentierkästen in fünf Jahren auch in den Schulen genutzt werden. Zunächst sollen die Prototypen aber „noch weiterentwickelt werden“.