Junge Katze aus Weimar-West sucht Zuhause

Weimar. Das Tier saß verängstigt im Kellereingang. Es könnte entlaufen oder auch ausgesetzt worden sein.

Eine entlaufene oder aber auch ausgesetzte Katze ist am vergangenen Samstag in Weimar-West entdeckt worden. Tierschützerinnen berichteten gegenüber unserer Zeitung, dass sie an jenem 29. Mai über Stunden vollkommen verängstigt in einem Kellereingang in der Berliner Straße gesessen hat. Die Finderin wollte die Katze im Tierheim abgeben, das bei einem entsprechenden Telefonat die Aufnahme abgelehnt habe.

Es handelt sich um eine junge weibliche Rassemix-Katze. Die Tier ist auffallend zahm, aber weder gechipt noch tätowiert, was die Identifizierung bisher unmöglich macht.

Weil sich trotz der Suche nach den Besitzern auf vielen Kanälen noch niemand gemeldet hat, könnte die Katze auch ausgesetzt worden sein. Daher wären auch Hinweise auf den bisherigen Halter hilfreich für die Tierschützerinnen.

Kontakt: Telefon 0176 / 30 66 23 32