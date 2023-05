Junge Union Weimar fordert: Keine Treffen der „Letzten Generation“ in Häusern der Stadt

Weimar. Veranstaltungen der Klima-Aktivisten würden der Vorbereitung von Straftaten dienen, schreibt der JU-Kreisvorsitzende.

Ein Zugangsverbot zu öffentlichen Einrichtungen der Stadt hat die Junge Union (JU) Weimar für Veranstaltungen der „Letzten Generation“ gefordert. Dieses solle auch die Leitung des Mon Ami durchsetzen, so der JU-Kreisvorsitzende Lennart Geibert. Dort fand bereits ein Treffen der „Letzten Generation“ statt.

„Viele Mitglieder sind vor Gericht verurteilt worden – auch zu Freiheitsstrafen“, schreibt der JU-Chef und erinnerte an die gescheiterten Aktionen in Weimar. Das Mon Ami sei „der falsche Ort, um Straftaten wie Nötigung, Sachbeschädigung oder gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr zu diskutieren und damit salonfähig zu machen.“ Wer seinen Protest durch Straftaten Ausdruck verleihe, dürfe keine öffentlichen Häuser nutzen. Statt Aktionen, die „Menschen gegen den Klimaschutz“ einnehmen, sei ein „sachlicher Dialog“ gefragt.