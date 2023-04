Junge Virtuosen mit flinken Fingern am Griffbrett: Die Preisträger des Anna Amalia Wettbewerbs in Weimar

Weimar. Der 16. Anna Amalia Wettbewerb für junge Gitarristinnen und Gitarristen ging in Weimar zu Ende. Das sind die Preisträger.

Mit der Preisverleihung und dem Preisträgerkonzert ging unlängst der 16. Anna Amalia Wettbewerb für junge Gitarristinnen und Gitarristen zu Ende. Erste Preise gingen in der Altersgruppe I an Nayarii Basarab (Ukraine/Deutschland) und Wentian Wang (China/Deutschland), in der Altersgruppe II an Tobias Krpec aus Tschechien, sowie in der Altersgruppe III an Ioanna Kazoglou aus Griechenland (im Bild).

Die frisch gekürten Preisträger begeisterten das Publikum mit einem abwechslungsreichen Programm und überzeugten mit hohem technisch-künstlerischem Niveau, heißt es vom Weimarer Gitarreverein. Insgesamt hatten sich an vier Tagen 29 junge Gitarristen aus acht Ländern dem Urteil der Juroren gestellt. Begleitet wurde der Wettbewerb von einem Rahmenprogramm.